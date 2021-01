La Nuvola di Fuksas sarà centro vaccini, “Siamo orgogliosi” (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – “Cominciamo a ricostruire. Abbiamo proposto al presidente Zingaretti la Nuvola come centro principale per le vaccinazioni anti-Covid. Lui è stato entusiasta e devo ringraziare tutti i tecnici di Eur spa che ieri hanno lavorato con i tecnici della Regione creando un clima di grande collaborazione. Resta la forza di questa opera d’arte e della sua flessibilità e versalità. Ora correremo per preparare tutto per i prossimi giorni, quando la Regione deciderà di partire con la vaccinazione per i cittadini, di cui le informazioni con tutti i dettagli spettano al presidente e al suo assessore. Per quanto ci riguarda, siamo orgogliosi. Insieme ce la faremo“. Lo rende noto all’agenzia Dire Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa, a proposito della decisione di rendere il centro congressi La Nuvola, opera dell’architetto Massimiliano Fuksas, un hub per le vaccinazioni. Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – “Cominciamo a ricostruire. Abbiamo proposto al presidente Zingaretti la Nuvola come centro principale per le vaccinazioni anti-Covid. Lui è stato entusiasta e devo ringraziare tutti i tecnici di Eur spa che ieri hanno lavorato con i tecnici della Regione creando un clima di grande collaborazione. Resta la forza di questa opera d’arte e della sua flessibilità e versalità. Ora correremo per preparare tutto per i prossimi giorni, quando la Regione deciderà di partire con la vaccinazione per i cittadini, di cui le informazioni con tutti i dettagli spettano al presidente e al suo assessore. Per quanto ci riguarda, siamo orgogliosi. Insieme ce la faremo“. Lo rende noto all’agenzia Dire Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa, a proposito della decisione di rendere il centro congressi La Nuvola, opera dell’architetto Massimiliano Fuksas, un hub per le vaccinazioni.

Venerdì i tecnici della Regione e della Asl Roma 2 hanno visitato con la massima attenzione la struttura disegnata dall'archistar Massimiliano ...

