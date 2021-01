La ministra che consigliava stregoneria e pozioni magiche contro Covid - 19 è positiva al coronavirus (Di sabato 23 gennaio 2021) Pavithra Wanniarachchi aveva pubblicizzato la bevanda di un santone per arginare i contagi. Ora è in isolamento. Il prodotto conteneva miele, noce moscata e altre erbe ed era disponibile al prezzo di ... Leggi su today (Di sabato 23 gennaio 2021) Pavithra Wanniarachchi aveva pubblicizzato la bevanda di un santone per arginare i contagi. Ora è in isolamento. Il prodotto conteneva miele, noce moscata e altre erbe ed era disponibile al prezzo di ...

AnnalisaChirico : Quelle che sono dalla parte delle donne se un uomo sbaglia la desinenza (‘ministra!’, per carità) e poi tacciono (a… - PiazzapulitaLA7 : Il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno per i respingimenti dei migranti in Slovenia. Ministr… - fattoquotidiano : Lonardo in Aula risponde alla Meloni: “Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l’aereo Scilipoti per restare minis… - Rifugianima : RT @romatoday: La ministra che consigliava stregoneria e pozioni magiche contro Covid-19 è positiva al coronavirus - eia58 : RT @AlessandroFagio: Un plauso all'#Azzolina che, da degna ministra dei 5cosi, ha 'ideato' una prova d'esame nella quale pure i suoi colleg… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra che Attualità / La ministra che consigliava stregoneria e pozioni magiche contro Covid-19 è positiva al coronavirus Today.it Coronavirus, la Sicilia resta l’unica regione “rossa” fino al 31 gennaio

La Sicilia, a partire da domenica 24 gennaio, sarà l’unica regione “rossa” insieme alla provincia autonoma di Bolzano. Lo prevedono la bozze delle due nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Rob ...

Covid: allerta sulle varianti, dal Regno Unito quella più mortale

E' allerta in tutto il mondo per la circolazione delle varianti del virus SarsCoV2 e la brutta notizia, annunciata oggi dal primo ministro britannico Boris Johnson, è che quella isolata nel Regno Unit ...

La Sicilia, a partire da domenica 24 gennaio, sarà l’unica regione “rossa” insieme alla provincia autonoma di Bolzano. Lo prevedono la bozze delle due nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Rob ...E' allerta in tutto il mondo per la circolazione delle varianti del virus SarsCoV2 e la brutta notizia, annunciata oggi dal primo ministro britannico Boris Johnson, è che quella isolata nel Regno Unit ...