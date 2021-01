La Lombardia torna in zona arancione. Restano rosse Sicilia e Bolzano. Gialle: Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Trento. Altre 14 regioni rimangono arancioni (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che annulla gli effetti del precedente provvedimento con cui era stato inserita in zona Rossa la Regione Lombardia, che rientra dunque in zona arancione. L’ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell’atto, è stata presa “in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia”. Restano Gialle 4 regioni, oltre alla Provincia Autonoma di Trento sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana. Speranza ha firmato tre nuove Ordinanze: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che annulla gli effetti del precedente provvedimento con cui era stato inserita inRossa la Regione, che rientra dunque in. L’ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell’atto, è stata presa “in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regioneora per allora, come certificati dalla Cabina di regia”., oltre alla Provincia Autonoma disono. Speranza ha firmato tre nuove Ordinanze: ...

