La Lombardia è finita in zona rossa per colpa di Fontana Ma lui vuole chiedere i danni al Governo Speranza | “Ha trasmesso dati errati Questa è la verità”

"La relazione dell'Istituto Superiore di Sanità è chiarissima. La Regione Lombardia, avendo trasmesso dati errati, ha successivamente rettificato i dati propedeutici al calcolo del Rt e questo ha consentito una nuova classificazione". E' quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Senza l'ammissione di questo errore – ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo – non sarebbe stato possibile riportare la Regione in zona arancione. Questa è la semplice verità. Il resto sono polemiche senza senso che non fanno bene a nessuno. Soprattutto a chi le fa". "Se da domenica la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del Governo" ha detto il ...

