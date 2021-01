La Juventus ricorda Gianni Agnelli, 18 anni senza l’Avvocato (Di domenica 24 gennaio 2021) Attraverso i propri social, la Juventus ha voluto ricordare l’Avvocato Giovanni Agnelli nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 2003: “È vero che nel calcio si corre sempre. E’ vero il nostro sport non permette di fermarsi, dopo una vittoria bisogna già pensare al prossimo obiettivo, dopo una giornata storta c’è subito l’occasione di rialzarsi. Il calcio va veloce, forse mai come in questa stagione, ma c’è qualcosa che resta eterno, indelebile, immutatamente forte nel corso degli anni: il ricordo, il pensiero di una storia grandiosa e di chi la ha scritta. E in pochi, davvero in pochi, la nostra storia la hanno scritta come l’Avvocato, che se ne andava proprio oggi, 18 anni fa. Sarebbe impossibile raccontare ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Attraverso i propri social, laha volutoreGiovnell’versario della sua scomparsa, avvenuta nel 2003: “È vero che nel calcio si corre sempre. E’ vero il nostro sport non permette di fermarsi, dopo una vittoria bisogna già pensare al prossimo obiettivo, dopo una giornata storta c’è subito l’occasione di rialzarsi. Il calcio va veloce, forse mai come in questa stagione, ma c’è qualcosa che resta eterno, indelebile, immutatamente forte nel corso degli: il ricordo, il pensiero di una storia grandiosa e di chi la ha scritta. E in pochi, davvero in pochi, la nostra storia la hanno scritta come, che se ne andava proprio oggi, 18fa. Sarebbe impossibile raccontare ...

Mihajlovic: «Battere la Juve? E' un campionato strano...»

Di Emilio Buttaro Sinisa Mihajlovic alla vigilia del primo confronto diretto da allenatore con Andrea Pirlo ha le idee chiarissime. "Non andremo a Torino in gita: è una ..."

