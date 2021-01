La foto di Bill Gates che fa andare in tilt il microchip dei complottisti (Di sabato 23 gennaio 2021) Un’iniezione per controllare se stesso attraverso un microchip che attiva il 5G. È arrivato il giorno del paradosso, quello della vaccinazione a cui si è sottoposto Bill Gates accusato (da sempre, ma ancor di più con la pandemia) di esser stato uno dei fautori del Covid e che, con il prodotto immunizzante di cui lui ha finanziato la ricerca, vuole controllare gli esseri umani attraverso minuscoli microchip iniettati con l’iniezione. Ma ora anche lui ha ricevuto la prima dose, eppure i cospirazionisti non si fermano. LEGGI ANCHE > La storia dei contagiati per festeggiare il compleanno del gatto è vecchia (e non italiana) A condividere la notizia del vaccino Bill Gates è stato lo stesso fondatore di Microsoft attraverso il suo profilo Twitter. One of the benefits of being 65 is that ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 gennaio 2021) Un’iniezione per controllare se stesso attraverso unche attiva il 5G. È arrivato il giorno del paradosso, quello della vaccinazione a cui si è sottopostoaccusato (da sempre, ma ancor di più con la pandemia) di esser stato uno dei fautori del Covid e che, con il prodotto immunizzante di cui lui ha finanziato la ricerca, vuole controllare gli esseri umani attraverso minuscoliiniettati con l’iniezione. Ma ora anche lui ha ricevuto la prima dose, eppure i cospirazionisti non si fermano. LEGGI ANCHE > La storia dei contagiati per festeggiare il compleanno del gatto è vecchia (e non italiana) A condividere la notizia del vaccinoè stato lo stesso fondatore di Microsoft attraverso il suo profilo Twitter. One of the benefits of being 65 is that ...

Pietro_Otto : RT @Pietro_Otto: @Lara86124487 Bill Gates non si é vaccinato manco per le palle. Una foto con la manica alzata.... - Lacernman : Chi sono gli idioti quando si parla di vaccinarsi o no? Fatevi guidare da mr Vaccino in persona, Bill Gates: qui so… - Pietro_Otto : @Lara86124487 Bill Gates non si é vaccinato manco per le palle. Una foto con la manica alzata.... - steffans18 : Cancellare un account non solleverà i responsabili da quanto detto e fatto, forse era più sano cancellare i tweets… - nickcaven : @vhj2012 @RecuerdosPeru @HDeSotoPeru Eh no però tiene la foto con Bill Clinton ah. -

Ultime Notizie dalla rete : foto Bill Bill Gates condivide la foto della sua vaccinazione: “Mi sento benissimo” ZON.it Bill Gates condivide la foto della sua vaccinazione: “Mi sento benissimo”

Bill Gates diffonde sui social la foto della sua vaccinazione contro il Covid e sollecita i suoi seguaci a rispettare le norme ...

Ghostbusters: Legacy – nuova immagine ufficiale e uscita ancora rinviata

Sony Pictures posticipa di sei mesi l'uscita dell'atteso sequel Ghostbusters 3 aka Ghostbusters: Legacy del regista Jason Reitman.

Bill Gates diffonde sui social la foto della sua vaccinazione contro il Covid e sollecita i suoi seguaci a rispettare le norme ...Sony Pictures posticipa di sei mesi l'uscita dell'atteso sequel Ghostbusters 3 aka Ghostbusters: Legacy del regista Jason Reitman.