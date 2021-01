La Fiorentina si rialza il 6-0 di Napoli | superato il Crotone

(Di sabato 23 gennaio 2021) Laesce con tre punti dallo stadio Artemio Franchi di Firenze,ilgrazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic. Tre punti in cascina per ladi Prandelli. Una vittoria importante che permette cosi di scacciare via gli spettri della dura sconfitta di, con quel 6-0 che ha fatto male e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina rialza

SerieANews

La Fiorentina di Prandelli affronta il Crotone di Stroppa nell'anticipo di Serie A. Il match live in diretta in tempo reale ...Non solo Fiorentina, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ma ci sarebbe un'altra pista italiana sul terzino del Napoli Kevin Malcuit ...