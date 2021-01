leggoit : La #Fiorentina alza la testa, #Crotone battuto al Franchi - IlmsgitSport : La Fiorentina alza la testa, Crotone battuto al Franchi - ilmessaggeroit : La Fiorentina alza la testa, Crotone battuto al Franchi - OdeonZ__ : Cortinovis, Ruggeri, Vorlicky: l'Atalanta del futuro alza la Supercoppa - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Calcio #Primavera Cortinovis, Ruggeri, Vorlicky: l'Atalanta del futuro alza la Supercoppa -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina alza

Serviva soprattutto vincere alla Fiorentina reduce dal 6-0 di Napoli, per questo i tre punti raccolti al Franchi con il Crotone hanno il sapore del riscatto e regalano una classifica meno deludente al ...La Fiorentina batte 2-1 il Crotone: tre punti importanti per risalire in classifica. Dopo il tremendo 0-6 in casa del Napoli, la Fiorentina si riscatta e batte il Crotone per 2-1 nell'ultima giornata ...