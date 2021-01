La crisi politica ha un costo A Roma lo sanno? Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di sabato 23 gennaio 2021) Con il passare dei giorni, la situazioneitaliana diventa sempre più insostenibile. Siamo ormai giunti ad una sorta di cambiamento di paradigma. In passato, nel rispetto delle buone norme costituzionali, il governo era figlio della maggioranza parlamentare. Oggi, invece, un presidente del Consiglio double-face, visti i precedenti, si sceglie la sua maggioranza. E quando quest’ultima latita, si adopera per farla nascere, come Venere dalla spuma del mare, ricorrendo alle nobili arti della seduzione. Più che della persuasione. Fino a quando il Presidente della Repubblica potrà mostrare pazienza? Esercizio nobile, ma in una dimensione temporale, che non può dilatarsi oltre misura. In Parlamento Giuseppe Conte non ha la maggioranza. L’ha risicata alla Camera dei Deputati, mentre è scoperto al Senato. Quei 156 voti ottenuti, al termine delle sue dichiarazioni, dopo ...