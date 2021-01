La Cina arma la Guardia costiera: allerta in Giappone per le acque contese (Di domenica 24 gennaio 2021) Scintille in vista nelle relazioni tra Giappone e Cina. Il nuovo punto di attrito, che sta preoccupando Tokyo per le possibili conseguenze nella regione, riguarda l’ultimo disegno di legge approvato dal comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese. Pechino ha infatti varato un provvedimento che consente alla sua Guardia costiera di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 24 gennaio 2021) Scintille in vista nelle relazioni tra. Il nuovo punto di attrito, che sta preoccupando Tokyo per le possibili conseguenze nella regione, riguarda l’ultimo disegno di legge approvato dal comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese. Pechino ha infatti varato un provvedimento che consente alla suadi InsideOver.

bonjovi1982 : RT @liottagio: Io sono sereno. Incontro la gente per strada e sorrido, ascolto Marina Rei, dormo bene e tendo a fidarmi degli sconosciuti.… - la_stordita : RT @liottagio: Io sono sereno. Incontro la gente per strada e sorrido, ascolto Marina Rei, dormo bene e tendo a fidarmi degli sconosciuti.… - liottagio : Io sono sereno. Incontro la gente per strada e sorrido, ascolto Marina Rei, dormo bene e tendo a fidarmi degli scon… - BufaloEma : @borghi_claudio @mirellaladini @Reddo_it Sono furbi, usano l'arma del ricatto.. magari fanno crede che siano intenz… - IzzoEdo : RT @alepaganotwit: #CINA, La diplomazia internazionale è concorde: «IL #COVID È ARMA PERFETTA PER DOMINIO MONDIALE». Intervista dell'Ambas… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina arma La Cina arma la sua Guardia costiera: Giappone in allerta InsideOver Svolta in Afghanistan, Biden vuole rivedere l’accordo con i talebani

Il generale Austin, nuovo capo del Pentagono, esordisce con un passo indietro rispetto alle scelte di Trump: ancora troppa violenza nel Paese ...

Roberto Speranza

Roberto Speranza: su Adnkronos.Com trovi notizie online sempre aggiornate e le ultime news su Roberto Speranza ...

Il generale Austin, nuovo capo del Pentagono, esordisce con un passo indietro rispetto alle scelte di Trump: ancora troppa violenza nel Paese ...Roberto Speranza: su Adnkronos.Com trovi notizie online sempre aggiornate e le ultime news su Roberto Speranza ...