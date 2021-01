La Cina alla conquista del clima

Leggi su panorama

(Di sabato 23 gennaio 2021) Da decenni si conoscono metodi per aiutare pioggia e neve a cadere. Ma mentre il resto del mondo si accontenta di influenzare come può il meteo locale, Pechino costruisce un sistema per modificare le condizioni atmosferiche nel 60% del suo territorio. Con conseguenze imprevedibili. La pioggia cadeva nello stesso modo sul giusto e sul malvagio; e per nessuno esisteva un perché». William Somerset Maugham lo scrisse cent'anni fa e certo non prevedeva che un giorno, invece, qualcuno avrebbe potuto decidere dove e su chi scatenare gli elementi. La notizia è delle settimane scorse: laha dichiarato di voler estendere entro il 2025 la sua capacità di produrre pioggia e neve sul 60% del proprio territorio (5,5 milioni di chilometri quadrati, una volta e mezzo la dimensione dell'India) ed entro il 2035 raggiungere «capacità avanzate» per gestire il. ...