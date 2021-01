Kate Middleton e William lavorano da casa (della regina)

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) Se la regina Elisabetta è ancora in isolamento precauzionale al castello di Windsor, insieme al marito Filippo, tocca a Kate Middleton e William fare le sue veci. A causa del lockdown, i Cambridge sono ancora nella loro residenza di Anmer Hall nel Norfolk, non hanno fatto rientro a Kensington Palace come da programma dopo le vacanze di Natale. Ma per lavorare si sono fatti «prestare» casa da Sua Maestà, ossia la vicina tenuta di Sandringham.