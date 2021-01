Juventus, Pirlo: “La vittoria in Supercoppa ci ha trasmesso entusiasmo. Mercato? Non ho bisogno di niente” (Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la partita di domani contro il Bologna: "La vittoria in Supercoppa ci ha lasciato in eredità grande euforia ed entusiasmo. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. Adesso i nostri pensieri sono rivolti al Bologna, siamo pronti per la partita di domani. Chiellini? Arriva da un lungo periodo di inattività, ma ha stretto i denti ed è riuscito a giocare tutta la partita contro il Napoli. Mercato? Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, non ho bisogno di niente. Siamo tranquilli con i giocatori che abbiamo, purtroppo in questa prima parte di stagione abbiamo avuto molti problemi fisici" - conclude l'allenatore bianconero - .caption ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore dellaAndreaha presentato la partita di domani contro il Bologna: "Lainci ha lasciato in eredità grande euforia ed. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. Adesso i nostri pensieri sono rivolti al Bologna, siamo pronti per la partita di domani. Chiellini? Arriva da un lungo periodo di inattività, ma ha stretto i denti ed è riuscito a giocare tutta la partita contro il Napoli.? Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, non hodi. Siamo tranquilli con i giocatori che abbiamo, purtroppo in questa prima parte di stagione abbiamo avuto molti problemi fisici" - conclude l'allenatore bianconero - .caption ...

