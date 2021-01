Juventus | l’ex Traore | “Marchisio fumava 4 pacchetti al giorno Ma nessuno correva come lui”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Sono andato allaquando avevo 20 anni. Quando mi sono presentato la prima mattina per l’allenamento ho pensato ‘Ma dove sono tutti i giocatori?’ Non c’eranello spogliatoio,in palestra, un paio di giocatori nella sala di fisioterapia. Erano tutti nelle docce, facevano colazione,no sigarette e bevevano caffè! Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che bevevano una bottiglia di vino rosso ilprima di una partita. Equattrodi sigarette al, ma non ho mai vistocorrerelui”. Questi i retroscena raccontati ai microfoni di TalkSport da Armand, esterno dellanella ...