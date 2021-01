Juventus, l’Arabia Saudita chiama Cristiano Ronaldo: la risposta del portoghese (Di sabato 23 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ha rifiutato un’offerta pervenuta dall’Arabia Saudita: ecco qual era la proposta e il motivo del rifiuto Secco “no” di Cristiano Ronaldo all’Arabia Saudita. L’Autorità del turismo dell’Arabia aveva proposto campione della Juventus di essere il viso della campagna marketing per la promozione del turismo nella nazione mediorientale. La proposta economica si aggirava intorno ai 6 milioni di euro. Come spiega il Daily Telegraph, il portoghese avrebbe rifiutato la proposta lavorativa, che lo avrebbe costretto a visitare l’Arabia Saudita e ad essere il viso della campagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)ha rifiutato un’offerta pervenuta dal: ecco qual era la proposta e il motivo del rifiuto Secco “no” dial. L’Autorità del turismo delaveva proposto campione delladi essere il viso della campagna marketing per la promozione del turismo nella nazione mediorientale. La proposta economica si aggirava intorno ai 6 milioni di euro. Come spiega il Daily Telegraph, ilavrebbe rifiutato la proposta lavorativa, che lo avrebbe costretto a visitaree ad essere il viso della campagna. Leggi su Calcionews24.com

