Juventus | De Ligt guarito dal Covid ci sarà col Bologna

Una buona notizia per la Juventus e per il mister Pirlo: il difensore De Ligt è guarito dal Covid. La Juventus rende noto che "Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell'elenco dei convocati per la gara di domani.

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida di campionato in programma alle 12.30 di domani all’Allianz Stadium contro il Bologna: Matthijs de Ligt, infatti, è ufficialmente guarito dal Covid.

