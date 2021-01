Juventus, De Ligt è guarito dal coronavirus: convocato per domani (Di sabato 23 gennaio 2021) La Juventus ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Matthijs De Ligt è guarito dal coronavirus e che è già disponibile per la partita di domani col Bologna. Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Laha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Matthijs Dedale che è già disponibile per la partita dicol Bologna. Matthijs deha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di. L'articolo ilNapolista.

Andrea Pirlo può sorridere. Il tecnico della Juventus riavrà a disposizione il difensore Matthijs de Ligt, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 8 gennaio, ora negativo.

