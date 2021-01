Juventus, buone notizie dall’infermeria: “Abbiamo recuperato quasi tutti” (Di sabato 23 gennaio 2021) In casa Juventus, Andrea Pirlo deve fare i conti con gli infortuni accorsi nelle ultime giornate di campionato. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha dovuto fare i conti con una lunga lista di infortunati. Covid-19 e problemi fisici hanno falcidiato lo scacchiere titolare dei bianconeri. Anche nell’ultima uscita contro il Napoli di Gennaro Gattuso, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) In casa, Andrea Pirlo deve fare i conti con gli infortuni accorsi nelle ultime giornate di campionato. Andrea Pirlo, allenatore della, ha dovuto fare i conti con una lunga lista di infortunati. Covid-19 e problemi fisici hanno falcidiato lo scacchiere titolare dei bianconeri. Anche nell’ultima uscita contro il Napoli di Gennaro Gattuso, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

barman_73 : RT @Gabri_Juventus: ?? Buone notizie in arrivo per de Ligt?????? #Juve #Juventus #Deligt - juvemyheart : RT @Gabri_Juventus: ?? Buone notizie in arrivo per de Ligt?????? #Juve #Juventus #Deligt - Angolo_Juventus : ??#Napoli, non arrivano buone notizie sulle condizioni di #Mertens in vista del #Verona ?? - Stefy19971966 : RT @Gabri_Juventus: ?? Buone notizie in arrivo per de Ligt?????? #Juve #Juventus #Deligt - Gabri_Juventus : ?? Buone notizie in arrivo per de Ligt?????? #Juve #Juventus #Deligt -