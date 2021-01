Juventus - Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 23 gennaio 2021) La Juventus per cominciare a risalire la china, il Bologna per tenersi lontano dai bassifondi della classifica. All'Allianz Stadium va in scena la sfida fra due squadre reduci entrambe da una vittoria ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Laper cominciare a risalire la china, ilper tenersi lontano dai bassifondi della classifica. All'Allianz Stadium va in scena la sfida fra due squadre reduci entrambe da una vittoria ...

pisto_gol : Non credo ai miei occhi: così DAZN pubblicizza sulla sua App Juventus-Bologna di domenica prossima. Ma un po’ di ve… - JuventusTV : Testa a #JuveBologna ?? Un precedente, un protagonista. La legge dell'ex di Mark #Iuliano. On demand, qui ?… - sportli26181512 : Juve, tocca a Dragusin? Tutti i 2000 su cui punta una Signora sempre più giovane: Juve, tocca a Dragusin? Tutti i 2… - rockett70 : RT @tatanka_h: L'app di DAZN presenta Juventus-Bologna. A Pyongyang tutto si può dire tranne che non ci siano grande rispetto e considerazi… - Daniele20732837 : RT @pisto_gol: Non credo ai miei occhi: così DAZN pubblicizza sulla sua App Juventus-Bologna di domenica prossima. Ma un po’ di vergogna ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bologna Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juventus-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bianconeri e rossoblù si sfidano nel Lunch Match di domenica. Pirlo orientato a far riposare Chiellini. Due dubbi invece per Mihajlovic ...

LA DIFESA CHIAMA, SZCZESNY RISPONDE

La difesa della Juventus chiama,qualcuno deve rispondere. I bianconeri al momento, in serie A, sono la terza difesa con 18 gol subiti, uno in meno del Milan, uno in più del Verona ...

Bianconeri e rossoblù si sfidano nel Lunch Match di domenica. Pirlo orientato a far riposare Chiellini. Due dubbi invece per Mihajlovic ...La difesa della Juventus chiama,qualcuno deve rispondere. I bianconeri al momento, in serie A, sono la terza difesa con 18 gol subiti, uno in meno del Milan, uno in più del Verona ...