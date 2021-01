Juve-Bologna, Mihajlovic infiamma il match: “Pirlo? Io battevo meglio le punizioni” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic parla della Juventus e del collega Andrea Pirlo ed infiamma il match. I bianconeri devono riscattare la sconfitta contro l’Inter, la situazione per la lotta scudetto si è complicata, ma ancora ha i margini per tornare pienamente in corsa considerando la forza della rosa. I rossoblu invece devono mantenere la categoria, la vittoria contro il Verona ha riportato un pò di entusiasmo. Mihajlovic infiamma Juventus-Bologna (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)In conferenza stampa ha parlato l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il riferimento su Andrea Pirlo ha infiammato l’ambiente. “Pirlo? Le battevo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tecnico delSinisaparla dellantus e del collega Andreaedil. I bianconeri devono riscattare la sconfitta contro l’Inter, la situazione per la lotta scudetto si è complicata, ma ancora ha i margini per tornare pienamente in corsa considerando la forza della rosa. I rossoblu invece devono mantenere la categoria, la vittoria contro il Verona ha riportato un pò di entusiasmo.ntus-(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)In conferenza stampa ha parlato l’allenatore Sinisa, il riferimento su Andreahato l’ambiente. “? Le...

FcInterNewsit : Bologna, Mihajlovic: 'Modello Juve, anni fa dirigenti competenti fecero qualche errore. Domani non è una gita' - CalcioWeb : Si gioca #JuveBologna e #Mihajlovic infiamma il match - CorriereQ : Juve-Bologna, Mihajlovic: “Tiravo le punizioni meglio di Pirlo” - ilbianconerocom : #JuveBologna, il doppio ex #Paramatti: '#Nedved è un leone in gabbia, sorpreso da #Tudor. Vedrete #Pirlo con lui...… - TUTTOJUVE_COM : QUI BOLOGNA - Mihajlovic: 'Juve esempio da seguire. Campionato strano, domani...' -