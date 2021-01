Jennifer Lopez: la terapia, le relazioni passate e i propositi per il futuro (Di sabato 23 gennaio 2021) L’abbiamo vista, di recente, splendere nel giorno dell’insediamento di Joe Biden. Bellissima, solare ed emozionata, ha preso parte all’evento mettendo in mostra tutto il suo talento con grande sicurezza. Dietro, al suo sguardo attento, al viso fiero e alla sua grande energia, però, si nasconde anche una donna estremamente riflessiva. Il lato più intimo di Jennifer Lopez è venuto fuori durante una conversazione con Jay Shatty durante l’episodio di un programma in onda su YouTube, Coach Conversations. La cantante, che è una vera e propria star mondiale, ha raccontato di come la terapia abbia cambiato la sua vita e il modo di rapportarsi al prossimo, anche nelle relazioni amorose, sottolineandone l’importanza e l’utilità. Jennifer, così, ha ricordato il suo primo incontro con uno psicoterapeuta, avvenuto ... Leggi su dilei (Di sabato 23 gennaio 2021) L’abbiamo vista, di recente, splendere nel giorno dell’insediamento di Joe Biden. Bellissima, solare ed emozionata, ha preso parte all’evento mettendo in mostra tutto il suo talento con grande sicurezza. Dietro, al suo sguardo attento, al viso fiero e alla sua grande energia, però, si nasconde anche una donna estremamente riflessiva. Il lato più intimo diè venuto fuori durante una conversazione con Jay Shatty durante l’episodio di un programma in onda su YouTube, Coach Conversations. La cantante, che è una vera e propria star mondiale, ha raccontato di come laabbia cambiato la sua vita e il modo di rapportarsi al prossimo, anche nelleamorose, sottolineandone l’importanza e l’utilità., così, ha ricordato il suo primo incontro con uno psicoterapeuta, avvenuto ...

L'afroamericana Amanda Gorman, 22 anni, ha recitato il suo componimento al giuramento di Biden. Le suggestioni del rap rielaborate in un progetto di convivenza. Il testo in italiano ...

La cantante, che vanta origini italiane grazie ad alcuni antenati abruzzesi, si è presentata con una capigliatura che ricorda vagamente la principessa Leila di Star Wars, vestita con un abito nero ado ...

