Iva Zanicchi innamorata di Can Yaman: “Ispira certi pensieri, ma…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Can Yaman è ormai diventato il personaggio del momento. L’attore protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto strage di cuori. Proprio di recente, l’interprete di Can Divit è stato pizzicato in un hotel di Roma in atteggiamenti abbastanza intimi con Diletta Leotta. Ma la giornalista sportiva non sembra essere l’unica donna che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 23 gennaio 2021) Canè ormai diventato il personaggio del momento. L’attore protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto strage di cuori. Proprio di recente, l’interprete di Can Divit è stato pizzicato in un hotel di Roma in atteggiamenti abbastanza intimi con Diletta Leotta. Ma la giornalista sportiva non sembra essere l’unica donna che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Mediaset: *manda in onda un programma qualsiasi* Iva Zanicchi: *exists* #lapupaeilsecchione - Edi5678 : @Pgreco_ Del resto, Iva Zanicchi si pronuncia sulla crisi di governo...più o meno ci siamo - voglioamarmi : Iva Zanicchi parla di Can Yaman: ispira certi pensieri, è un po’ come Kabir Bedi quando faceva Sandokan. Santa Mari… - Isa57901176 : @Anna19725 Condivido pienamente.Ora c'è anche Iva Zanicchi. - Adelina80451737 : RT @Sirio53943017: #CanYaman #ivazanicchi @iva_zanicchi????? Anche lei pazza di Can ? -