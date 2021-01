Italia troppo debole con un governo senza maggioranza, lo dice Moody’s (Di sabato 23 gennaio 2021) La crisi politica Italiana preoccupa Moody’s. “Una maggioranza più fragile intensifica le sfide post-pandemiche”, spiega in un report l’agenzia di rating. Il premier Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera e in Senato, ma a Palazzo Madama i numeri restano risicati, “sebbene questo potrebbe cambiare se dovesse riuscire a ottenere il supporto di qualche parlamentare moderato-proeuropeo”, scrivono Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) La crisi politicana preoccupa. “Unapiù fragile intensifica le sfide post-pandemiche”, spiega in un report l’agenzia di rating. Il premier Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera e in Senato, ma a Palazzo Madama i numeri restano risicati, “sebbene questo potrebbe cambiare se dovesse riuscire a ottenere il supporto di qualche parlamentare moderato-proeuropeo”, scrivono

MoliPietro : Italia troppo debole con un governo senza maggioranza, lo dice Moody’s - ALan__61 : @OGiannino @GiovanniCagnol1 Forse il tamtam è troppo incessante, su questo loro ci stanno marciando. È stata chiusa… - Eves61674991 : @Giorgia62657511 @ciao1414 Forse voi non lo capite perché etero vi sembra tutto normale ma fidatevi che in Italia s… - M_Palmi98 : Ma Salvini non dice niente su Fontana? Troppo impegnato a farsi fotografare con la mascherina di Borsellino? Via la… - MattTMagistelli : @claudio_2022 se l'unico partito di sinistra in Italia, il PCI, critica il PD e pure questa i giornali non la passa… -