Italia a zone: ecco le regioni che cambiano e le regole / PDF (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - E' un weekend bicolore per la Lombardia : oggi ancora in rosso (in seguito a un errore nel conteggio dei positivi) da domani, domenica 24 gennaio, in zona arancione. Ieri ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - E' un weekend bicolore per la Lombardia : oggi ancora in rosso (in seguito a un errore nel conteggio dei positivi) da domani, domenica 24 gennaio, in zona arancione. Ieri ...

Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - Agenzia_Italia : Ricciardi: 'Serve un lockdown di un mese' - ifonlypeach : RT @ale_gasly: ecco da dove Conte ha preso spunto per le zone dell’italia?????? - radio_milano : RT @qn_giorno: #Covid #Lombardia #zonaarancione #zonarossa Italia a zone: ecco le regioni che cambiano e le regole / PDF - qn_giorno : #Covid #Lombardia #zonaarancione #zonarossa Italia a zone: ecco le regioni che cambiano e le regole / PDF -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zone Italia a zone: ecco le regioni che cambiano e le regole / PDF IL GIORNO Da domani Lombardia e Sardegna saranno in zona arancione

Lo ha deciso il ministero della Salute: in Sardegna è aumentato il rischio di diffusione del coronavirus, in Lombardia c'era stato un errore sui dati del contagio ...

MILANO Sequestrati medicinali illegali

Farmaci spacciati per cura anti-Covid. Oltre 2 mila confezioni di medicine illegali sono state sequestrate dai carabinieri del Nas nella Chinatown milanese. Oltre 150 mila euro il ...

Lo ha deciso il ministero della Salute: in Sardegna è aumentato il rischio di diffusione del coronavirus, in Lombardia c'era stato un errore sui dati del contagio ...Farmaci spacciati per cura anti-Covid. Oltre 2 mila confezioni di medicine illegali sono state sequestrate dai carabinieri del Nas nella Chinatown milanese. Oltre 150 mila euro il ...