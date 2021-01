Inter-Milan | derby per Hulk | il brasiliano cerca l’ultima avventura europea

(Di sabato 23 gennaio 2021)in Italia?ese per il. Siachesono alla ridi un valido attaccante per aumentare e completare la competitività del reparto offensivo, considerati anche i tanti impegni tra campionato e camponazionale. All’manca un sostituto per far rifiatare Lukaku, mentre ilha bisogno di maggiori alternative per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Le 15 squadre che farebbero parte della #Superlega secondo #Repubblica: ?????????????? #ManUtd #ManCity #Liverpool… - AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - ZZiliani : Il Milan ancora rinaneggiato vince a Cagliari e torna a +3 sull’Inter. #Abisso lo aiuta: fischia un rigore a #Ibra… - JimDebaser : RT @NuovoNando: Milan > Fikayo (Canada) Sevilla > Gomez (Argentina) Roma > El Shaarawy (Italia) Inter > Pigno Rato (Messico) - NuovoNando : Milan > Fikayo (Canada) Sevilla > Gomez (Argentina) Roma > El Shaarawy (Italia) Inter > Pigno Rato (Messico) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

"Vedo doppio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in riferimento ai due impegni per Milan e Inter ...Prima la vittoria e la grande festa, poi una settimana di complimenti. Roba da far girare la testa, come i pronostici che danno l'Inter favorita scudetto, per aver battuto la Juventus, ma non solo. Di ...