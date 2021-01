Inter, Conte: "Non pensiamo al Milan, dobbiamo migliorare. Io contro Maresca? Vi spiego" (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tecnico dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo al termine del match contro l'Udinese. Leggi su 90min (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tecnico dell'ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo al termine del matchl'Udinese.

Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - _filib_04 : Comunque io ho la sensazione che Conte pensi solo allo scudetto ma non perché vuole farlo vincere all'Inter macché.… - peppesz : RT @Paolo_Bargiggia: Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squadra… -