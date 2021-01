Ineos Uk ha vinto il round robin della Prada Cup e va in finale. Assegnato anche il trofeo della Christmas Race (Di sabato 23 gennaio 2021) Ineos Uk ha vinto il round robin della Prada Cup e accede direttamente alla finale della competizione che definisce lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno chiuso da imbattuti con 6 vittorie all’attivo, precedendo Luna Rossa (3-3) e American Magic (0-6) che si affronteranno invece in semifinale. Ben Ainslie e compagni sono stati premiati ad Auckland (Nuova Zelanda) con una bottiglia di G.H. Mumm e con il trofeo della Christmas Race, che non era stato Assegnato lo scorso 20 dicembre a causa ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)Uk hailCup e accede direttamente allacompetizione che definisce lo sfidante di Team New Zealand per la conquistaAmerica’s Cup. I britannici hanno chiuso da imbattuti con 6 vittorie all’attivo, precedendo Luna Rossa (3-3) e American Magic (0-6) che si affronteranno invece in semi. Ben Ainslie e compagni sono stati premiati ad Auckland (Nuova Zelanda) con una bottiglia di G.H. Mumm e con il, che non era statolo scorso 20 dicembre a causa ...

artoneswan7 : @spontonc @SmilexTech No se LR vince tutte avendo vinto l'ultima contro ineos va lei in finale (in caso di punti pa… - m_dazzi : @Eurosport_IT Però poi guardando solo le ultime due regate, contro INEOS polli non hanno marcato come da manuale de… - Ema49271300 : @lunarossa @NYYCAmericanMag Comunque bravi avete dato il massimo, ho visto le due regate abbiamo vinto tutte e due… - LalliVincenzo : RT @emaoli28: Prada Cup, Ineos irregolare: deve pagare una multa! Luna Rossa ha vinto il ricorso – OA Sport - emaoli28 : Prada Cup, Ineos irregolare: deve pagare una multa! Luna Rossa ha vinto il ricorso – OA Sport -