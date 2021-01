Incidente a Francavilla Fontana | diciassettenne morto dopo una settimana in coma Antonio Chirulli era ricovero al Perrino di Brindisi

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Francavilla

La sera di sabato scorso un’auto è una moto di scontrarono. Accadde a Francavilla Fontana. Il ragazzo a bordo della due ruote fu ricoverato in ospedale, al “Perrino” di Brindisi. Dopo una settimana in ...Tony non ce l’ha fatta. È deceduto nel pomeriggio di oggi lo sfortunato 17enne che, sabato scorso, una settimana prima, era rimasto vittima di un violento incidente in moto su via ...