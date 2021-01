In calo l’incidenza di nuovi casi. Rezza: “Non bisogna mollare. Meglio mantenere delle misure che non consentano una circolazione troppo elevata” (Di sabato 23 gennaio 2021) “In Italia registriamo una lieve diminuzione dell’incidenza e dell’Rt, grazie agli interventi messi in atto che hanno avuto i loro effetti. L’Rt è sceso sotto l’1 dopo cinque settimane”. E’ quanto ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. “Incidenza ed Rt non vanno di pari passo – ha ricordato ancora Rezza – Questo vuol dire che il numero dei casi è sempre alto, ma non c’è più accelerazione dei casi, e in futuro avremo una diminuzione. Sul numero dei posti letto abbiamo ancora un’occupazione piuttosto alta e i ricoveri in terapia intensiva superano la soglia critica”. Rezza ha parlato anche della variante inglese del virus: “Nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) “In Italia registriamo una lieve diminuzione dele dell’Rt, grazie agli interventi messi in atto che hanno avuto i loro effetti. L’Rt è sceso sotto l’1 dopo cinque settimane”. E’ quanto ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. “Incidenza ed Rt non vanno di pari passo – ha ricordato ancora– Questo vuol dire che il numero deiè sempre alto, ma non c’è più accelerazione dei, e in futuro avremo una diminuzione. Sul numero dei posti letto abbiamo ancora un’occupazione piuttosto alta e i ricoveri in terapia intensiva superano la soglia critica”.ha parlato anche della variante inglese del virus: “Nel ...

zazoomblog : In calo l’incidenza di nuovi casi. Rezza: “Non bisogna mollare. Meglio mantenere delle misure che non consentano un… - fcolarieti : In calo l’incidenza di nuovi casi. Rezza: “Non bisogna mollare. Meglio mantenere delle misure che non consentano un… - gazzettamantova : Mantova, il Covid scaccia l’influenza: in un anno un calo del 75% L’incidenza nei primi giorni di gennaio è 1,6 con… - 539th : incidenza nelle ASL: -Imperia 226 lieve aumento -Savona 312 in calo -Genova 88 in forte calo (minimo da inizio otto… - 539th : Lieve calo, 184 casi al giorno per milione, per l'incidenza in Lguria -

Ultime Notizie dalla rete : calo l’incidenza Arpa Piemonte: “Le polveri sottili non veicolano il Covid” ATNews