Imolese-Padova, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 23 gennaio 2021) La ventesima giornata di campionato del girone B vede in programma Imolese-Padova come secondo anticipo del sabato. Allo stadio Romeo Galli il calcio d’inizio è fissato alle 17.30. I padroni di casa cercano di dare continuità all’ottimo risultato della scorsa giornata e di ottenere punti preziosi in ottica salvezza, mentre gli ospiti possono portarsi in testa alla classifica, in attesa dei match di domani. Il momento dell’Imolese L’Imolese occupa la diciassettesima posizione in classifica con quindici punti. La lotta per la salvezza appare molto accesa: le squadre coinvolte in zona play-out sono raccolte in pochi punti e ogni risultato può essere decisivo. Nell’ultima uscita di campionato l’Imolese ha conquistato tre punti preziosi nella gara casalinga contro il Matelica. Nella prima frazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) La ventesima giornata di campionato del girone B vede in programmacome secondo anticipo del sabato. Allo stadio Romeo Galli il calcio d’inizio è fissato alle 17.30. I padroni di casa cercano di dare continuità all’ottimo risultato della scorsa giornata e di ottenere punti preziosi in ottica salvezza, mentre gli ospiti possono portarsi in testa alla classifica, in attesa dei match di domani. Il momento dell’L’occupa la diciassettesima posizione in classifica con quindici punti. La lotta per la salvezza appare molto accesa: le squadre coinvolte in zona play-out sono raccolte in pochi punti e ogni risultato può essere decisivo. Nell’ultima uscita di campionato l’ha conquistato tre punti preziosi nella gara casalinga contro il Matelica. Nella prima frazione di ...

