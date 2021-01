Ilicic: “Abbiamo dimostrato che tra i più forti ci siamo anche noi. Sono felice, amo giocare a calcio” (Di sabato 23 gennaio 2021) Josip Ilicic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di ‘Sky’ dopo la pesante vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan: “Diciamo che Abbiamo fatto una buona partita, dai. Da tutti i punti di vista, Abbiamo creato e difeso bene. Loro Sono i più forti in questo momento perché Sono primi, ma Abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Dobbiamo correre e lottare. Ora non dobbiamo guardarci alle spalle, ma avanti. Dobbiamo già pensare alla prossima partita”. Che vittoria è per tutto il gruppo?“Abbiamo già fatto grandi cose e continuiamo a farle”. Ti senti un artista?“No, mi sento un uomo molto felice perché riesco a giocare a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Josip, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di ‘Sky’ dopo la pesante vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan: “Diciamo chefatto una buona partita, dai. Da tutti i punti di vista,creato e difeso bene. Loroi piùin questo momento perchéprimi, mache cinoi. Dobbiamo correre e lottare. Ora non dobbiamo guardarci alle spalle, ma avanti. Dobbiamo già pensare alla prossima partita”. Che vittoria è per tutto il gruppo?“già fatto grandi cose e continuiamo a farle”. Ti senti un artista?“No, mi sento un uomo moltoperché riesco aa ...

