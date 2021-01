Il vinile torna a furoreggiare grazie alla Rete | è il mercato | baby

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Da qualche anno ilto a. Quantomeno questa è la sensazione degli appassionati di musica. Un’impressione, va detto, viziata dvicinanza affettiva con il tema in questione. Cosa intendo? Così come un ipocondriaco fa caso a qualsiasi respiro notandone minime differenze con il precedente, così un appassionato che vive l’ambiente musicale avrà delle sensazioni più solerti su variazioni minime del. La verità, in Italia, sta nel mezzo: nel primo semestre del 2019 (come comprovato dal report di Fimi) ilha rappresentato il 31% deldelle vendite fisiche, che a loro volta hanno rappresentato il 27% deldiscografico italico. Che è sempre più trainato dallo streaming, che rappresenta il 73% del ...