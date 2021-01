Il viaggio in musica di Filo Vals: un album d'esordio in quattro lingue (Di sabato 23 gennaio 2021) A Tgcom24 ha raccontato il suo percorso e il debutto sulla lunga distanza sotto l'egida di una major, la Sony. false - - > Leggi Anche Filo Vals, il primo amore non si scorda mai Partiamo dall'inizio,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) A Tgcom24 ha raccontato il suo percorso e il debutto sulla lunga distanza sotto l'egida di una major, la Sony. false - - > Leggi Anche, il primo amore non si scorda mai Partiamo dall'inizio,...

Dopo alcuni brani di successo in Rete ("Prima del Caffè", "Occasionale" e "Mr. World"), arriva l'esordio discografico (eponimo) di Filo Vals, moniker dietro cui si cela Filippo Valsecchi. Ventiquattro ...

