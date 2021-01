Il senso del figlio di Biden per il gore, la pedofilia e la tortura: la foto è falsa, ma ai QAnon non interessa (Di sabato 23 gennaio 2021) Hunter, questo il nome del figlio di Joe Biden, è al centro di un post in libera circolazione tra QAnon e complottisti. Hunter viene mostrato sorridente e circondato da quadri che mostrano torture, violenze su bambini, sevizie, sangue e tanto materiale degno del più tremendo degli snuff movies. Ora, l’associazione tra il cognome Biden e il termine pedofilia è un ritornello che piace tanto, più di un tormentone estivo. Se volete approfondire sulle bufale su Joe Biden pedofilo potete consultare il nostro archivio a questo indirizzo. Il figlio di Joe Biden. Osservate i suoi quadri e capirete di che famiglia stiamo parlando! I guai con il fisco Prima di riportarvi alla fonte dell’immagine vi ricordiamo che una foto accompagnata da una ... Leggi su bufale (Di sabato 23 gennaio 2021) Hunter, questo il nome deldi Joe, è al centro di un post in libera circolazione trae complottisti. Hunter viene mostrato sorridente e circondato da quadri che mostrano torture, violenze su bambini, sevizie, sangue e tanto materiale degno del più tremendo degli snuff movies. Ora, l’associazione tra il cognomee il termineè un ritornello che piace tanto, più di un tormentone estivo. Se volete approfondire sulle bufale su Joepedofilo potete consultare il nostro archivio a questo indirizzo. Ildi Joe. Osservate i suoi quadri e capirete di che famiglia stiamo parlando! I guai con il fisco Prima di riportarvi alla fonte dell’immagine vi ricordiamo che unaaccompagnata da una ...

Ultime Notizie dalla rete : senso del Quando si perde il senso del… colore Tecnica della Scuola Nel 2019 il cambio di nome, ora Poste air cargo. Nel frattempo, la società è stata riconosciuta come “operatore doganale”

Il 2019 è stato l’ultimo anno di Mistral air, nel senso che ha mutato nome in Poste air cargo. Chiudendo l’esercizio con un utile netto di 0,4 milioni, dopo quello negativo di 4,3 annotato dodici mesi ...

Moratti vs Speranza sui dati Covid: «Voleva che ci attribuissimo l’errore»

Conferenza stampa del governatore della Lombardia, Fontana, e del nuovo assessore alla Sanità, Moratti. «Indignati dalle falsità». La replica di Speranza: «Polemiche senza senso, hanno trasmesso dati ...

