Il rischio Covid 'moderato - alto' fa saltare la zona gialla nelle Marche: se ne riparla tra una settimana (Di sabato 23 gennaio 2021) ANCONA - Indice di replicazione del contagio Rt sotto la soglia critica, classificazione complessiva di rischio 'moderata', ma con prognosi di possibile passaggio ad 'alta', soprattutto per il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 23 gennaio 2021) ANCONA - Indice di replicazione del contagio Rt sotto la soglia critica, classificazione complessiva di'moderata', ma con prognosi di possibile passaggio ad 'alta', soprattutto per il ...

Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - mattino5 : #Vaccini covid: meno consegne del previsto e la campagna rallenta. 'Rischio di un fallimento europeo e italiano'… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Rt scende a 0,97 e calano i ricoveri, ma 472 morti #ANSA - GioiaGrigolin : RT @UniPadova: ??#Vaccino Covid-19: dubbi, percezione del rischio, esitazione vaccinale e comunicazione pubblica. Ci aiutano a trovare ris… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio Covid Covid, l Rt scende sotto l 1% ma 4 Regioni a rischio alto: migliora la curva del Lazio Il Messaggero La Puglia resta arancione. Rt, primo calo: è di 1,08. Stabile il trend dei positivi

Rischio moderato ma l'Rt, seppure in leggero calo, resta sopra la soglia di allerta pari a 1: significa che il coronavirus in Puglia circola ancora con una velocità di trasmissione ...

Aifa: niente richiamo per chi si contagia dopo la prima dose

L’agenzia del farmaco precisa che «l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda fiala» ...

Rischio moderato ma l'Rt, seppure in leggero calo, resta sopra la soglia di allerta pari a 1: significa che il coronavirus in Puglia circola ancora con una velocità di trasmissione ...L’agenzia del farmaco precisa che «l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda fiala» ...