Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media (Di sabato 23 gennaio 2021) Google ha affermato che bloccherà il suo motore di ricerca in Australia se il governo dovesse procedere con l’approvazione di nuove regole per l’utilizzo di contenuti prodotti dai media. Messaggio di escalation dopo che il gruppo statunitense aveva già avvertito che i 19 milioni di utenti australiani avrebbero affrontato limitazioni su YouTube (di proprietà di Alphabet, casa madre di Google) in caso di via libera alla riforma. La nuova legge farebbe sì che i giganti della tecnologia negozino i pagamenti con editori e emittenti locali per i contenuti inclusi nei risultati di ricerca o nei feed di notizie. Se non riescono a concludere un accordo, il prezzo viene deciso da un arbitro nominato dal governo. “Se questa riforma diventasse legge, non avremmo altra scelta se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021)ha affermato che bloccherà il suo motore di ricerca in Australia se il governo dovesse procedere con l’approvazione di nuove regole per l’utilizzo diprodotti dai. Messaggio di escalation dopo che il gruppo statunitense aveva già avvertito che i 19 milioni di utenti australiani avrebbero affrontato limitazioni su YouTube (di proprietà di Alphabet, casa madre di) in caso di via libera alla riforma. La nuovafarebbe sì che i giganti della tecnologia negozino i pagamenti con editori e emittenti locali per iinclusi nei risultati di ricerca o nei feed di notizie. Se non riescono a concludere un accordo, il prezzo viene deciso da un arbitro nominato dal governo. “Se questa riforma diventasse, non avremmo altra scelta se ...

StefanoFeltri : Il ricatto di Google all’Australia: un attacco ai media e alla democrazia chissà perchè qui in Italia se ne parla… - Mintauros1 : RT @fattoquotidiano: Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media - allesword : RT @fattoquotidiano: Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media - fattoquotidiano : Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media -

Ultime Notizie dalla rete : ricatto Google Il ricatto di Google all’Australia: ricerche bloccate se passa la legge per pagare i contenuti dei media Il Fatto Quotidiano Google minaccia l’Australia: “In caso di regole via il motore di ricerca"

Così Google "tiene in pugno" gli stati: l’Australia vuole regolamentare i big tech e far pagare i diritti di autore ai media outlet ...

Google ha minacciato l’Australia di bloccare il motore di ricerca nel Paese

Tutto nasce dalla decisione del governo australiano di lavorare a un disegno di legge che costringerebbe le piattaforme digitali (come Google) a dividere con gli editori e i giornali i soldi che guada ...

Così Google "tiene in pugno" gli stati: l’Australia vuole regolamentare i big tech e far pagare i diritti di autore ai media outlet ...Tutto nasce dalla decisione del governo australiano di lavorare a un disegno di legge che costringerebbe le piattaforme digitali (come Google) a dividere con gli editori e i giornali i soldi che guada ...