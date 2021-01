Il Real Madrid smonta il caso Hakimi: “Mai chieste garanzie all’Inter” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Real Madrid ha risposto con un comunicato all’articolo presente nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui il quotidiano sosteneva che gli spagnoli avrebbero chiesto garanzie all’Inter sul pagamento di Achraf Hakimi in seguito alle ultime vicende societarie. In relazione all’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport riguardante le tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid desidera chiarire che quanto riportato è totalmente falso. In nessun momento il Real Madrid ha chiesto all’Inter di produrre garanzie come riporta la pubblicazione. I termini di trasferimento del giocatore per l’Inter rientrano negli standard e nelle normali relazioni contrattuali tra club. Questo è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilha risposto con un comunicato all’articolo presente nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui il quotidiano sosteneva che gli spagnoli avrebbero chiestosul pagamento di Achrafin seguito alle ultime vicende societarie. In relazione all’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport riguardante le tensioni tra il nostro club e l’Inter, ildesidera chiarire che quanto riportato è totalmente falso. In nessun momento ilha chiestodi produrrecome riporta la pubblicazione. I termini di trasferimento del giocatore per l’Inter rientrano negli standard e nelle normali relazioni contrattuali tra club. Questo è ...

tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - FcInterNewsit : Marca - Inter e Real Madrid, rapporti sempre perfetti: per Hakimi nuove condizioni poste amichevolmente - SantellaMarco : RT @salines_simone: Ha tradito Mihajilovic in una delle fasi più difficili della sua vita. Ha fatto prime pagine palesemente razziste (Blac… - Fabius_Power : @mau_pado @franzoni_sara @Inter @CorSport Concordo pienamente. Non mi stupirei se Marotta avesse fatto una chiamata… -