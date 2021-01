Il Real Madrid smentisce Il Corriere dello Sport sul caso Hakimi (Di sabato 23 gennaio 2021) La smentita internazionale è destinata a far rumore. Il Real Madrid smentisce il Corriere dello Sport che questa mattina – nell’edizione cartacea in edicola – aveva parlato di un ultimatum (con tanto di virgolette a mo’ di citazione) inviato dal club spagnolo all’Inter sul pagamento dell’esterno marocchino Achraf Hakimi. La società di Florentino Peres ha etichettato questa notizia come fake news, sottolineando come non ci sia alcuna richiesta di garanzie nei confronti del club di Suning. LEGGI ANCHE > Il caso Zazzaroni, l’odio sui social e chi vuole la legge del taglione «In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 gennaio 2021) La smentita internazionale è destinata a far rumore. Ililche questa mattina – nell’edizione cartacea in edicola – aveva parlato di un ultimatum (con tanto di virgolette a mo’ di citazione) inviato dal club spagnolo all’Inter sul pagamento dell’esterno marocchino Achraf. La società di Florentino Peres ha etichettato questa notizia come fake news, sottolineando come non ci sia alcuna richiesta di garanzie nei confronti del club di Suning. LEGGI ANCHE > IlZazzaroni, l’odio sui social e chi vuole la legge del taglione «In relazione alle informazioni pubblicate dalsulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il ...

tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - FcInterNewsit : Marca - Inter e Real Madrid, rapporti sempre perfetti: per Hakimi nuove condizioni poste amichevolmente - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - jrbasket2015 : RT @tancredipalmeri: Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - gianpi36590925 : RT @marifcinter: +++ UFFICIALE Real Madrid: 'In merito alla notizia del Corriere dello Sport su presunte tensioni tra il nostro club e l'In… -