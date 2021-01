Il punto dell’Iss, Rezza frena gli allarmi per le nuove varianti: «Quella inglese più letale? Tutto da confermare» – Video (Di sabato 23 gennaio 2021) «La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato così i contenuti della conferenza stampa dell’Iss in corso stamattina, 23 gennaio. Quanto riscontrato dalla Cabina di regia, che monitora l’andamento settimanale dell’epidemia da Covid nelle Regioni sulla base dei dati da loro inviati, è «un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato». La stessa prospettiva è stata presentata da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato come dovremmo «convivere con il virus ancora per un po’». La situazione in Italia In generale l’incidenza del virus è in diminuzione, e non si è avuto il temuto boom di casi dopo Natale. Le misure di sicuRezza si ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) «La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato così i contenuti della conferenza stampain corso stamattina, 23 gennaio. Quanto riscontrato dalla Cabina di regia, che monitora l’andamento settimanale dell’epidemia da Covid nelle Regioni sulla base dei dati da loro inviati, è «un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato». La stessa prospettiva è stata presentata da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato come dovremmo «convivere con il virus ancora per un po’». La situazione in Italia In generale l’incidenza del virus è in diminuzione, e non si è avuto il temuto boom di casi dopo Natale. Le misure di sicusi ...

