Il perdono di Asia Argento verso sua madre fa piangere Silvia Toffanin Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021)a Verissimo racconta di sua, delle violenze subite ma anche delin punto di morte.piange più volte durante l’intervista di, si commuove perché ha perso anche lei suada poco tempo ma anche perché sono forti i racconti dell’attrice, le sue emozioni sono ancora sulla pelle. “Sei dolce” e l’attrice la ringrazia perchéle è stata accanto. Laha confidato delle volte che suala cacciava di casa di notte, aveva solo 9 anni; delle botte prese, e di quando a 14 anni, il giorno dopo il suo compleanno, l’ha portata in tribunale perché non la voleva come figlia. Ha ...