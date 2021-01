Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio: il decisivo intervento di Federico (Di sabato 23 gennaio 2021) Federico sarà assoluto protagonista dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alle puntate settimanali dal 24 al 29 gennaio, rivelano che il giovane prima farà definitivamente pace con sua madre e poi aiuterà Cosimo in maniera determinante. Nel frattempo, Gabriella sarà preda dei sensi di colpa e si confiderà con Cosimo. Quest'ultimo, poi, confermerà le nozze con la Rossi spegnendo tutte le speranze di Salvatore. Infine, Rocco si ritroverà ancora una volta tra Irene e Maria mentre Vittorio e Beatrice saranno sempre più vicini. Il Paradiso delle signore, spoiler 25-29 gennaio: Federico si riappacifica definitivamente con Silvia Gabriella sarà preda dei sensi di colpa ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 23 gennaio 2021)sarà assoluto protagonista dei prossimi episodi de Il. Lerelative alle puntate settimanali dal 24 al 29, rivelano che il giovane prima farà definitivamente pace con sua madre e poi aiuterà Cosimo in maniera determinante. Nel frattempo, Gabriella sarà preda dei sensi di colpa e si confiderà con Cosimo. Quest'ultimo, poi, confermerà le nozze con la Rossi spegnendo tutte le speranze di Salvatore. Infine, Rocco si ritroverà ancora una volta tra Irene e Maria mentre Vittorio e Beatrice saranno sempre più vicini. Il, spoiler 25-29si riappacifica definitivamente con Silvia Gabriella sarà preda dei sensi di colpa ...

