Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: tutti contro CLELIA, lei vuole fuggire… (Di sabato 23 gennaio 2021) Quello che dovrebbe essere un lieto evento sta per trasformarsi in una sorta di incubo. È quello che a breve accadrà a Il paradiso delle signore, dove la notizia della gravidanza che CLELIA (Enrica Pintore) ha dato a Luciano (Giorgio Lupano) finirà per essere una fonte di grattacapi non da poco… Dapprima si svilupperà una sorta di gossip intorno alla Calligaris e poi qualcuno inizierà ad apprendere la notizia che lei è incinta: lo verrà a sapere Federico (Alessandro Fella), che tutto sommato prenderà bene la notizia, poi pure Silvia (Marta Richeldi) si avvicinerà alla verità… Anche lei avrà un atteggiamento “morbido” come il figlio? C’è da dubitarne… Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A dirla tutta, chi sin da subito ... Leggi su tvsoap (Di sabato 23 gennaio 2021) Quello che dovrebbe essere un lieto evento sta per trasformarsi in una sorta di incubo. È quello che a breve accadrà a Il, dove la notizia della gravidanza che(Enrica Pintore) ha dato a Luciano (Giorgio Lupano) finirà per essere una fonte di grattacapi non da poco… Dapprima si svilupperà una sorta di gossip intorno alla Calligaris e poi qualcuno inizierà ad apprendere la notizia che lei è incinta: lo verrà a sapere Federico (Alessandro Fella), che tutto sommato prenderà bene la notizia, poi pure Silvia (Marta Richeldi) si avvicinerà alla verità… Anche lei avrà un atteggiamento “morbido” come il figlio? C’è da dubitarne… Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A dirla tutta, chi sin da subito ...

