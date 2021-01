Il papà di Antonella: “Le ho dato io la cinta con la quale si è uccisa” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il papà della piccola Antonella, Angelo Sicomero, ha raccontato i retroscena dietro la morte della figlia, per una sfida estrema su TikTok. Il dramma della piccola Antonella, la bambina di dieci anni morta per una sfida estrema su TikTok, la “Blackout challenge“, ha sconvolto tutta Italia. Nella giornata di ieri i medici erano in sala L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildella piccola, Angelo Sicomero, ha raccontato i retroscena dietro la morte della figlia, per una sfida estrema su TikTok. Il dramma della piccola, la bambina di dieci anni morta per una sfida estrema su TikTok, la “Blackout challenge“, ha sconvolto tutta Italia. Nella giornata di ieri i medici erano in sala L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

