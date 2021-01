Il Museo del Prado compie 200 anni: lo strepitoso video “Made in Italy” di El Pais (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Museo del Prado compie 200 anni. Per l’occasione il sito del prestigioso quotidiano spagnolo El País ha realizzato un video nel quale i quadri del Museo prendono vita e si muovono. Quattro minuti meravigliosi, realizzati da Rino Stefano Tagliaferro e i suoi collaboratori, tutti italiani. Ecco il video: Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildel200. Per l’occasione il sito del prestigioso quotidiano spagnolo El País ha realizzato unnel quale i quadri delprendono vita e si muovono. Quattro minuti meravigliosi, realizzati da Rino Stefano Tagliaferro e i suoi collaboratori, tutti italiani. Ecco il

albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, andremo ad Altare in provincia di #Savona per raccontarvi del… - Corriere : La balenottera comune morta a Sorrento: «È la più grande del Mediterraneo. Lo scheletro sarà posto in un museo» - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh… - jazzconvention : Jazz Convention News | 23.1.2021 Il tempo di un altro disco, Maria Pia De Vito, Three Pines Records, Museo del Sax… - comeicinesi : Al Museo Etnografico del Mare, DILA ha una nuova sede. -

Ultime Notizie dalla rete : Museo del Museo del Sannio, ecco il progetto di riordino Ottopagine Il Museo del Sannio rinasce come centro propulsore della vita culturale Cultura

«Il piano di riordino del Museo del Sannio, che, curato dal prof. Marcello Rotili abbiamo approvato e fatto nostro, è un concentrato di competenza e di passione disinteressata, ...

Dal ministero 800.000 euro per la ristrutturazione dell'Acquamondo

COSSOGNO – 23-01-2021 -- Ammonta a 800. 000 euro l’importo del contributo che il ministero dell’Ambiente ha stanziato, attraverso il Parco nazionale della Val Grande, per la ristrutturazione d ...

«Il piano di riordino del Museo del Sannio, che, curato dal prof. Marcello Rotili abbiamo approvato e fatto nostro, è un concentrato di competenza e di passione disinteressata, ...COSSOGNO – 23-01-2021 -- Ammonta a 800. 000 euro l’importo del contributo che il ministero dell’Ambiente ha stanziato, attraverso il Parco nazionale della Val Grande, per la ristrutturazione d ...