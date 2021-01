Il Milan pensa anche ad un vice Theo Hernandez: quattro nomi sul tavolo (Di sabato 23 gennaio 2021) vice Theo Hernandez: il Milan punta Vina del Palmeiras, Iago dell’Ausburg, Amavi del Marsiglia e Nuno Mendes Leggi su 90min (Di sabato 23 gennaio 2021): ilpunta Vina del Palmeiras, Iago dell’Ausburg, Amavi del Marsiglia e Nuno Mendes

AntoVitiello : Trattativa non ancora chiusa ma entrata nel vivo ormai da 3 o 4 giorni con continui contatti tra club. Il #Milan sp… - AntoVitiello : Il #Milan pensa a Junior #Firpo del #Barcellona come rinforzo sulla corsia sinistra. Dialoghi in corso tra i due club - LongoValter : RT @auro_milan: Gasperini sono 10 giorni che pensa solo al Milan. Ha buttato via 4 punti nelle partite precedenti per arrivare al massimo o… - RiccardoLana2 : RT @auro_milan: Gasperini sono 10 giorni che pensa solo al Milan. Ha buttato via 4 punti nelle partite precedenti per arrivare al massimo o… - ninoBertolino : RT @auro_milan: Gasperini sono 10 giorni che pensa solo al Milan. Ha buttato via 4 punti nelle partite precedenti per arrivare al massimo o… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan pensa Colombo chiuso da Mandzukic, il Milan pensa al prestito: Cremonese e Brescia interessati TUTTO mercato WEB San Siro e Cagliari, corsa parallela per i nuovi stadi: settimane decisive per la fase politica dei due progetti

Ma si candida a essere anche un modello del post coronavirus, come ha dichiarato in un'intervista a Repubblica l'architetto Roj: malgrado l'opera fosse stata pensata prima, la crisi Covid non ne ha ...

Il Milan pensa anche ad un vice Theo Hernandez: quattro nomi sul tavolo

Il Milan non si ferma. In attesa di scendere in campo questo pomeriggio (alle 18 a San Siro arriva l'Atalanta per il big match della 19esima giornata di Serie A ...

Ma si candida a essere anche un modello del post coronavirus, come ha dichiarato in un'intervista a Repubblica l'architetto Roj: malgrado l'opera fosse stata pensata prima, la crisi Covid non ne ha ...Il Milan non si ferma. In attesa di scendere in campo questo pomeriggio (alle 18 a San Siro arriva l'Atalanta per il big match della 19esima giornata di Serie A ...