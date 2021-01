Il Meteo per l’Italia del 23 gennaio: allerta in 15 regioni. Allarme per l’Emilia Romagna (Di sabato 23 gennaio 2021) La perturbazione atlantica presente sull’Italia dalle prime ore di ieri, 22 gennaio, propaga i suoi effetti anche per tutto il 23 gennaio causando nevicate, piogge e vento di burrasca, in base a questi dati la Protezione Civile Nazionale ha emesso un’allerta Meteo di livello rosso sull’Emilia-Romagna, un’allerta di livello arancione su Liguria e Toscana e un’allerta di livello giallo su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 22 ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) La perturbazione atlantica presente suldalle prime ore di ieri, 22, propaga i suoi effetti anche per tutto il 23causando nevicate, piogge e vento di burrasca, in base a questi dati la Protezione Civile Nazionale ha emesso un’di livello rosso sul, un’di livello arancione su Liguria e Toscana e un’di livello giallo su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 22 ...

