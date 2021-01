Il mercato del lavoro e le aspettative degli italiani post Covid (Di sabato 23 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria ha minato le certezze degli italiani sul lavoro e oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere il posto o non si sente sicuro del proprio impiego (era il 36% un anno fa), la percentuale più alta tra i principali paesi europei come Regno Unito (39%), Spagna (39%), Francia (31%) e Germania (30%). Nell’incertezza cresce l’attaccamento all’impiego attuale: il 72% degli italiani si dice soddisfatto del proprio lavoro, il 3% in più rispetto a dodici mesi fa, mentre scende la percentuale di quelli che si dichiarano insoddisfatti che passa dal 10% al 6%. Calano anche coloro che stanno cercando attivamente una nuova posizione (solo il 9% contro il 12% di fine 2019). Così come crolla la propensione ad avviare una nuova attività (dal 58% al 48%), al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria ha minato le certezzesule oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere ilo o non si sente sicuro del proprio impiego (era il 36% un anno fa), la percentuale più alta tra i principali paesi europei come Regno Unito (39%), Spagna (39%), Francia (31%) e Germania (30%). Nell’incertezza cresce l’attaccamento all’impiego attuale: il 72%si dice soddisfatto del proprio, il 3% in più rispetto a dodici mesi fa, mentre scende la percentuale di quelli che si dichiarano insoddisfatti che passa dal 10% al 6%. Calano anche coloro che stanno cercando attivamente una nuova posizione (solo il 9% contro il 12% di fine 2019). Così come crolla la propensione ad avviare una nuova attività (dal 58% al 48%), al ...

CatalfoNunzia : Oggi è iniziato il confronto con le parti sociali sul #RecoveryPlan. Mai come ora occorre unire le forze per riprog… - CarloCalenda : Il Colle Oppio si affaccia su una delle 7 meraviglie del mondo ed è allo stato brado. Oltre Tevere il Mercato Trion… - Capezzone : La bellezza del mercato è poter scegliere tra più offerte. Auguri e buon lavoro a tutti, ovviamente. - TWDDarylRick : L'intervento di DI MAIO del 2017 è da 'OGGI LE COMICHE' rivedere e diffondere please #Governodicialtroni Basta col… - gettasofia : RT @Gianmar26145917: Mio padre era un contadino e da bambino mi portava alle fiere del bestiame...Conosco il mercato delle vacche: gente se… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato del Le trattative di mercato del Milan del 22 gennaio Sport Fanpage Cartario: la Oradoc di San Pietro a Vico acquisisce la Mtk

LUCCA. Oradoc, azienda con sede a San Pietro a Vico, leader nella fornitura di sistemi di “doctoring” e strumenti di misura dedicati al monitoraggio del processo di crespatura, destinati prevalentemen ...

Udinese contro l’Inter e il calendario: c’è bisogno di una doppia impresa

I bianconeri ospitano la seconda della classe 72 ore dopo aver sfidato l’Atalanta. Sulla sfida pende l’incognita meteo ...

LUCCA. Oradoc, azienda con sede a San Pietro a Vico, leader nella fornitura di sistemi di “doctoring” e strumenti di misura dedicati al monitoraggio del processo di crespatura, destinati prevalentemen ...I bianconeri ospitano la seconda della classe 72 ore dopo aver sfidato l’Atalanta. Sulla sfida pende l’incognita meteo ...