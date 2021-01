Il Garante della Privacy blocca TikTok (Di sabato 23 gennaio 2021) fino al 15 febbraio: dopo la morte di una bimba di 10 anni il social dovrà obbligatoriamente “accertare l’età degli utenti” È arrivato puntuale l’intervento del Garante della Privacy su TikTok. L’autorità “ha disposto il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) fino al 15 febbraio: dopo la morte di una bimba di 10 anni il social dovrà obbligatoriamente “accertare l’età degli utenti” È arrivato puntuale l’intervento delsu. L’autorità “ha disposto il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con… L'articolo Corriere Nazionale.

