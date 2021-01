Il Garante della Privacy blocca TikTok: Polizia Postale dispone accorgimenti per i genitori (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Garante della Privacy blocca TikTok: accusata di non avere un controllo sugli utenti. La storia della bimba di Palermo morta per una challenge ha scosso mezza Italia. I genitori chiedono più sicurezza e Il Garante della Protezione dei dati personali ha deciso nelle scorse di disporre uno stop immediato per l’applicazione. Ecco alcuni accorgimenti della Polizia Postale. >> Sfida estrema su Tik Tok: a Palermo bimba si lega una cintura al collo, è grave Morta per TikTok Antonella aveva solo dieci anni e ci ha lasciato cosi, per una challenge su TikTok. Sulla nota piattaforma spesso vengono lasciate queste sfide. Che sia dire ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il: accusata di non avere un controllo sugli utenti. La storiabimba di Palermo morta per una challenge ha scosso mezza Italia. Ichiedono più sicurezza e IlProtezione dei dati personali ha deciso nelle scorse di disporre uno stop immediato per l’applicazione. Ecco alcuni. >> Sfida estrema su Tik Tok: a Palermo bimba si lega una cintura al collo, è grave Morta perAntonella aveva solo dieci anni e ci ha lasciato cosi, per una challenge su. Sulla nota piattaforma spesso vengono lasciate queste sfide. Che sia dire ...

