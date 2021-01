Il garante blocca Tik Tok dopo il caso della bimba di Palermo. Il video (Di sabato 23 gennaio 2021) Il garante blocca Tik Tok dopo il caso della bimba di Palermo Milano, 23 gen. (askanews) – Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti del social Tik Tok, nato in Cina, “il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. L Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della vicenda della bambina di 10 anni di Palermo, morta per asfissia mentre partecipava a una “blackout challenge”: la prova prevedeva di stringere attorno al collo una cintura. Il garante già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni, ovvero “scarsa attenzione alla tutela dei minori; ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) IlTik TokildiMilano, 23 gen. (askanews) – Ilper la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti del social Tik Tok, nato in Cina, “il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. L Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguitovicendabambina di 10 anni di, morta per asfissia mentre partecipava a una “blackout challenge”: la prova prevedeva di stringere attorno al collo una cintura. Ilgià a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni, ovvero “scarsa attenzione alla tutela dei minori; ...

